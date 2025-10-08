La colonna sonora di Tetris è ora disponibile in vinile

HQ

Non ne hai mai abbastanza di quel dolce, dolce Korobeiniki? O più comunemente conosciuta come la musica associata a Tetris, allora sei fortunato. Enjoy The Ride Records ha pubblicato l'album Disappearing Lines: Chiptune Music of Tetris di Gamer Boy, che è esattamente questo. La musica del miglior puzzle game del mondo, stampata su un glorioso disco di cera che non solo offre un po' di blip blop melodioso, ma si trasforma anche in blocchi di Tetris in movimento quando il disco gira. Assolutamente fantastico, e ovviamente un'illusione, creata dal movimento durante la rotazione.

La copertina è una variante del classico del gioco per Game Boy, e il disco è disponibile in diverse versioni, in tiratura limitata (ovviamente). Un po' triste per chi non ha tempo di sedersi a guardare le uscite, ma le copie dovrebbero comparire anche sul mercato dell'usato. Anche se al solito prezzo più alto.