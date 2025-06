La colonna sonora di Yoshi's Story aggiunta a Nintendo Music

HQ

Inutile dire che non sarebbe giusto definire il titolo per Nintendo 64 Yoshi's Story un classico senza tempo o qualcosa del genere. Perché sfortunatamente, il gioco era piuttosto mediocre (proprio come troppi altri giochi di Yoshi, ad essere onesti), ma c'era una cosa che praticamente tutti potevano concordare fosse fenomenale: la musica.

Se ti sei perso il gioco nel 1998, ora hai un'altra possibilità di ascoltare la colonna sonora. Nintendo lo ha aggiunto alla sua app Nintendo Music. In totale, ci sono 49 canzoni distribuite su 58 minuti.

L'app Nintendo Music è stata rilasciata a ottobre sia per Android che per iOS ed è interamente dedicata alla musica classica dei giochi Nintendo. Presenta colonne sonore iconiche di titoli classici e moderni di serie come Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon e Metroid, oltre ad altri (non ultima la deliziosa musica della dashboard di Wii). Tutto questo è incluso nel tuo abbonamento a Nintendo Switch Online.

Ti ricordi la colonna sonora di Yoshi's Story e usi attivamente Nintendo Music?