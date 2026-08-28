La colonna sonora Fire Emblem: Three Houses è ora disponibile con Nintendo Music Ci sono in totale 103 canzoni, inclusi i momenti salienti come God-Shattering Star e The Apex of the World.

HQ Mentre aspettiamo Fire Emblem: Fortune's Weave, che uscirà il 17 settembre in esclusiva per Switch 2, Nintendo suggerisce di goderci la superba colonna sonora dell'avventura di gran lunga più popolare e venduta della serie: il successo del 2019 Fire Emblem: Three Houses. Puoi farlo, ovviamente, tramite la loro app Nintendo Music (un servizio incluso con l'abbonamento Switch Online ), dove sono state aggiunte 103 tracce per un totale di sei ore e tre minuti. Se vuoi leggere qualcosa da leggere insieme alla musica, ti consigliamo la nostra recente anteprima di Fire Emblem: Fortune's Weave, che puoi trovare qui, e se vuoi rinfrescare la memoria su Fire Emblem: Three Houses, assicurati di leggere la nostra recensione a questo link.