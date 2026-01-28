La colonna sonora originale di WarioWare è ora disponibile con Nintendo Music
E stiamo parlando di tutto, il che significa oltre 350 canzoni tra cui scegliere per più di due ore di musica.
Purtroppo, la serie WarioWare ha perso parte del suo fascino negli ultimi anni, poiché Nintendo sembra aver dimenticato cosa rendeva la serie così incredibilmente valida: microgiochi fulminei che durano solo pochi secondi ciascuno, che ti bombardavano a velocità di mitragliatrice.
I titoli successivi si sono spesso concentrati su una varietà di posizioni che devi adottare prima di ogni evento, oltre a comandi sensibili al movimento che non hanno sempre funzionato come si potrebbe sperare. Il gioco probabilmente migliore della serie è spesso considerato WarioWare Inc.: Mega Party Games per Gamecube, che a sua volta si basa su un originale di Game Boy Advance (la differenza è che ci sono diverse modalità multiplayer incredibilmente divertenti per Gamecube) chiamate WarioWare Inc.: Minigame Mania.
Quest'ultimo è effettivamente disponibile tramite l'abbonamento Switch Online, e ora puoi anche ascoltare la musica da esso. Nintendo ha annunciato di aver aggiunto la colonna sonora WarioWare Inc.: Minigame Mania alla loro app Nintendo Music. Ora potresti chiederti se non sarà un po' travolgente, considerando i circa 200 microgiochi diversi del gioco e molte altre cose - ed è una preoccupazione ragionevole.
Ma il fatto è che tutto è incluso, con non meno di 356 canzoni distribuite in due ore e quindici minuti. Se sei abbonato a Nintendo Music, inizia semplicemente ad ascoltare, o forse ancora meglio, gioca tu stesso.