La commedia spiritosa e slapstick è il tema dell'ultimo sguardo a The Naked Gun

HQ

Il riavvio di un franchise amato e senza tempo come The Naked Gun non è un ordine breve, ma Akiva Schaffer sta prendendo questo compito per le corna e lo sta portando avanti lo stesso. Questo agosto, possiamo andare al cinema per dare un'occhiata a The Naked Gun, che è il reboot che vede Liam Neeson nel ruolo di Detective Frank Drebin Jr., il figlio di Frank Drebin Sr. di Leslie Nielsen, per un film che è stravagante, sciocco e spiritoso come i film originali.

Abbiamo avuto modo di vedere di più di questo in azione dopo il recente teaser trailer, poiché ora un trailer completo del film ha fatto il suo arrivo per mostrare Frank che combatte con le auto elettriche, incontra la Beth di Pamela Anderson, picchia e strappa le braccia ai criminali, e per il resto è il miglior Police Squad detective che si possa sperare.

Puoi vedere l'ultimo trailer di The Naked Gun qui sotto, così come la sua sinossi ufficiale, con il film che uscirà nei cinema di tutto il mondo dal 1 agosto (la premiere nel Regno Unito è fissata per l'8 agosto).

"Solo un uomo ha un particolare insieme di abilità... per guidare la squadra di polizia e salvare il mondo! Il tenente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) segue le orme del padre inThe Naked Gun, diretto da Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) e dal produttore Seth MacFarlane (Ted, Family Guy). Al cast si uniscono Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, con Danny Huston.