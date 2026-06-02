La commissione del Parlamento UE vota per approvare una parte chiave dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti

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La Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha votato per rimuovere i dazi all'importazione dell'UE su una serie di prodotti statunitensi, come riportato da Reuters e YLE.

Il risultato del voto fu di 31 a 6 per attuare una parte chiave dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Questo è un passo verso l'attuazione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti concordato lo scorso anno e mira a prevenire una guerra commerciale transatlantica.

La legislazione deve ancora essere approvata dall'intero Parlamento UE a metà giugno. Tuttavia, il sostegno della commissione alla riduzione dei dazi è un chiaro segnale di come andrà a termine quel voto cruciale.

I progressi dell'UE sull'accordo dovrebbero almeno portare un po' di calma alla più grande relazione commerciale del mondo.