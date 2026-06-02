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La commissione del Parlamento UE vota per approvare una parte chiave dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti

La Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha votato per rimuovere i dazi d'importazione dell'UE su una serie di prodotti statunitensi.

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La Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha votato per rimuovere i dazi all'importazione dell'UE su una serie di prodotti statunitensi, come riportato da Reuters e YLE.

Il risultato del voto fu di 31 a 6 per attuare una parte chiave dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Questo è un passo verso l'attuazione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti concordato lo scorso anno e mira a prevenire una guerra commerciale transatlantica.

La legislazione deve ancora essere approvata dall'intero Parlamento UE a metà giugno. Tuttavia, il sostegno della commissione alla riduzione dei dazi è un chiaro segnale di come andrà a termine quel voto cruciale.

I progressi dell'UE sull'accordo dovrebbero almeno portare un po' di calma alla più grande relazione commerciale del mondo.

La commissione del Parlamento UE vota per approvare una parte chiave dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti
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