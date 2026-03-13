La Commissione Europea avvia nuove iniziative energetiche per aumentare l'autosufficienza

HQ

La Commissione Europea ha presentato le sue prime iniziative energetiche per aumentare gli investimenti in soluzioni energetiche pulite prodotte a livello nazionale, rafforzare la resilienza e abbassare i prezzi dell'energia. La ragione di tutto ciò è piuttosto chiara: la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili rappresenta un rischio nel contesto geopolitico attuale, come riportato da STT.

La strategia dell'UE sui piccoli reattori modulari stabilisce come i paesi UE che utilizzano questa tecnologia, come la Finlandia, possano iniziare a gestire le loro prime centrali SMR nei primi anni 2030. La strategia sosterrà l'industria accelerando lo sviluppo e la distribuzione di piccoli reattori, in particolare attraverso l'Alleanza Industriale Europea per gli SMR. La Commissione sta valutando di fornire ulteriori 200 milioni di euro dal Fondo per l'Innovazione al programma InvestEU fino al 2028. Ciò permetterà all'UE di sostenere l'impiego delle prime unità commerciali di tecnologie nucleari innovative attraverso garanzie di condivisione del rischio.

Secondo la Commissione, l'Europa deve trasformare radicalmente il proprio sistema energetico e le sue infrastrutture. La Strategia di Investimento nelle Energie Pulite colmarà il divario tra il capitale privato attualmente disponibile e l'investimento necessario. La Commissione Europea sta attuando questa strategia in stretta collaborazione con il Gruppo della Banca Europea per gli Investimenti, che sosterrà la transizione verso l'energia pulita con oltre 75 miliardi di euro nei prossimi tre anni.

Dopo aver detto tutto ciò, la Commissione Europea chiarisce che il sistema energetico europeo deve servire anche i suoi cittadini. In altre parole, deve fornire ai cittadini un'energia più accessibile e sostenere i consumatori più vulnerabili. Per questo motivo il Pacchetto Energetico dei Cittadini mira a proporre proposte concrete su come ridurre le bollette energetiche.

Il mondo sta cambiando, e chiaramente dobbiamo cambiare con esso.