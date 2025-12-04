La commissione vaticana respinge la proposta di permettere alle donne di diventare diaconi cattolici

HQ

Una commissione vaticana ha formalmente respinto la proposta di permettere alle donne di servire come diaconi cattolici, mantenendo il clero della Chiesa esclusivamente maschile nonostante quasi un decennio di dibattito. Il rapporto, consegnato a Papa Leone e pubblicato giovedì, afferma che la revisione storica e teologica del panel escludeva la possibilità "in questo momento", pur invitando a ulteriori studi.

Quasi un decennio di dibattito

La commissione, composta da studiosi maschi e donne e guidata da membri senior dell'ufficio dottrinale vaticano, votò 7 a 1 contro il cambiamento. La sua conclusione segna il primo risultato pubblico dei due gruppi di studio segreti avviati sotto il compianto Papa Francesco, che ha aperto la discussione nel 2016 su richiesta degli ordini globali delle suore cattoliche.

I diaconi possono battezzare, assistere a matrimoni, presiedere funerali e, in alcune regioni, guidare parrocchie quando non c'è un sacerdote disponibile. Non possono celebrare la Messa. Il ruolo, un tempo visto solo come un percorso verso il sacerdozio, divenne un ministero permanente per uomini sposati dopo le riforme vaticane negli anni '60.

La commissione ha anche votato 9-1 all'inizio di quest'anno per ampliare l'accesso delle donne al ministero in altri modi, lasciando ai leader locali della Chiesa il compito di determinare cosa ciò possa significare nella pratica. Papa Leone non ha ancora commentato i risultati.