La comodità uccide il piacere del gioco

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Quando ho recentemente scritto il mio articolo sul Virtual Boy, ho tirato fuori la mia vecchia e fidata macchina, che gentilmente si è accesa e ha iniziato a mostrare la sua caratteristica grafica rossa. Ho giocato per rinfrescare la memoria prima della recensione del nuovo accessorio per Switch, e ho scelto di concentrarmi principalmente su Mario Clash e Wario Land.

Nintendo sta rapidamente aggiungendo i classici al suo servizio in abbonamento.

Era solo una ricerca veloce, soprattutto perché il dispositivo è incredibilmente poco ergonomico, ma alla fine sono rimasto seduto per ore a giocare, con Wario Land in particolare che si è rivelato una sfida. Anche se entrambi questi titoli sono buoni giochi, ci sono giochi migliori con cui passare la serata, quindi perché mi sono appassionato a questi? Ho una teoria.

In realtà ho notato qualcosa di interessante in passato. Quando gioco a uno dei tanti giochi classici disponibili su Switch e Switch 2 tramite Switch Online + Expansion Pack, il mio coinvolgimento tende a essere poco convinto. Posso passare da un gioco all'altro quando voglio, e tutta la sfida sparisce perché posso riavvolgere il tempo e annullare gli errori.

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Amo il retro gaming e sono felice di rivivere i momenti più belli e oscuri della storia del gaming per vivere la magia di un tempo. I miei vecchi pilastri a 16 bit sono ancora alla grande, e ogni tanto compro un gioco nuovo-vecchio che non avevo mai provato prima. Spesso sto a letto a giocare quando ho voglia di retrò, e riesco a giocare per ore mentre uso le cartucce. Ma non sono le cartucce a renderlo possibile.

Ho anche un Mega Everdrive Pro così posso giocare ai titoli emulati quando non voglio aprire una scatola, avere a che fare con una cartuccia rotta o comprare una ROM Kickstarter. È anche una cartuccia che assomiglia a una cartuccia Mega Drive sotto ogni aspetto, ma permette i Save State e simili. Quando gioco a questi titoli, uso naturalmente queste funzionalità e improvvisamente mi sembra meno interessante e un po' più soporifico.

Ci sono molti modi per usare gli stati di salvataggio su Super Nintendo, come FXPAK Pro.

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Siete lettori esperti (leggete Gamereactor, vero?) e potete immaginare dove voglio arrivare con questa linea di ragionamento, cioè che il valore di intrattenimento del retro gaming diminuisce in parte se lo rendi troppo facile da accedere e aggiungi stati di salvataggio. Penso sia l'equivalente di accendere Netflix di venerdì sera e decidere cosa guardare. La scelta è così vasta che la rende più difficile e un po' meno coinvolgente. Finisci per scegliere qualcosa d'impulsivo, mentre chi di voi era presente durante l'era del noleggio video ricorderà sicuramente come sceglievate il vostro film e tornavate a casa, per poi godertelo in modo quasi cerimoniale.

Gli stati di salvataggio, da parte loro, sono stati descritti come qualcosa che rende i vecchi giochi divertenti ancora oggi. C'è un fondo di verità in questo, ma tolgono anche il valore di intrattenimento. I vecchi giochi non erano difficili perché erano impossibili da superare; Erano impegnative perché spesso duravano solo circa un'ora. Se elimini la sfida, ciò che resta è un'avventura che affronti di fretta senza doverci mettere cuore e anima.

Giocando senza pensieri a titoli come Mega Man, Castlevania o Contra, il loro entusiasmo e spirito si perdono completamente.

Spesso significa che ti perdi dettagli brillanti di gameplay, come quanto siano ingegnosamente progettati i movimenti del Diavolo Giallo nel primo Mega Man, quando la bestia si muove avanti e indietro nella stanza. È sicuramente progettato per essere abbastanza facile da battere, ma richiede concentrazione e concentrazione di primissimo livello, seguite da una scarica di adrenalina ed endorfine quando ci riesci. Chiunque usi i salvataggi e elimini completamente questo non capirà mai la sua grandezza.

È esattamente per lo stesso motivo per cui i titoli di FromSoftware sono così popolari oggi. Non sono giochi che si possono giocare a malapena; Devi essere completamente coinvolto. Nessuno ti dirà dove andare; Devi capirlo da solo, e nessuno ti dirà come battere i boss, perché, ancora una volta, devi capirlo da solo. La sensazione di successo è euforica; Ti senti competente e di aver raggiunto qualcosa di importante.

Giochi come (da sinistra a destra) The Adventures of Bayou Billy, Fester's Quest, Ikari Warriors e Ghost 'n Goblins sono tutti giochi NES che direi impossibili da completare senza l'aiuto di trucchi.

Quindi sto dichiarando guerra agli stati di salvataggio? No, per niente. Ovviamente, ci sono vecchi giochi completamente impossibili, non ultimi Battletoads e Trojan, e questi richiedono davvero l'opzione degli stati di salvataggio per essere rigiocati, cosa che è quasi impossibile con aiuti come questi. Inoltre, i giochi vecchi sono proprio questo, vecchi, ed è facile commettere errori così da perdere qualcosa e, nel peggiore dei casi, potresti nemmeno riuscire a progredire. Inoltre, non puoi salvare (e se puoi, è solo in punti selezionati, il che comporta lunghe distanze di viaggio).

Ma durante l'era NES, i giochi erano fatti principalmente per bambini; Anch'io ero un bambino in quell'epoca, e abbiamo superato i giochi uno dopo l'altro. Non sono stati così difficili, ma come ho detto, richiedono un po' di coinvolgimento emotivo. La serie Mega Man è spesso considerata incredibilmente difficile, ma da uomo che si avvicina ai 50 anni, riesco comunque a superarle senza troppi problemi. Non è perché sia un dannatamente bravo giocatore (perché in realtà non lo sono, tranne forse nei picchiaduro dove di solito riesco a cavarmela abbastanza bene in compagnia giusta), ma perché ci ho giocato molto e mi sono esercitato.

Titoli come Ori and the Will of the Wisps, Hades II e Hollow Knight: Silksong sono essenzialmente giochi retrò in una nuova versione e sarebbero stati piuttosto insipidi se avessero incluso gli stati di salvataggio.

Per me, che spesso ho console retrò in mostra e so quali giochi più vecchi giocare su PlayStation 5, Switch 2 o Xbox Series S/X, quando vengono a trovarci giovani e aspiranti giocatori ricevo spesso la conferma che si tratta di classici senza tempo. Anche i bambini abituati a giochi più moderni tendono a catturarsi se offro loro una partita di Ice Hockey su NES, Sonic the Hedgehog su Mega Drive o Goof Troop su Super Nintendo. I buoni giochi sono senza tempo se li giochi come previsto.

Come ho detto, ci sono giochi che semplicemente non si possono godere senza stati di salvataggio, ma ciò che quasi tutti questi titoli hanno in comune è che non sono particolarmente divertenti nemmeno con loro – anche se almeno si possono giocare. Tuttavia, ci sono anche generi in cui i salvataggi aggiungono effettivamente valore, e questo riguarda principalmente avventure più lunghe e giochi di ruolo. Dover ricominciare dall'inizio in un'avventura che dura diverse ore non è divertente, e scrivere password irragionevolmente lunghe in realtà non aggiunge nulla. Inoltre, come detto sopra, è bello non dover tornare indietro nei giochi di ruolo solo per salvare in uno dei pochissimi luoghi che lo permettono.

FromSoftware crea giochi che vanno apprezzati allo stesso modo dei classici e sono incredibilmente popolari. Se gli stati salvati fossero esistiti, probabilmente non sarebbero mai diventati così grandi come sono.

Ma scegliere pigramente un gioco da una libreria infinita di ROM dove usi i salvataggi significa quasi certamente che non riuscirai mai a cogliere la grandezza di qualunque cosa tu stia giocando. Per questo motivo, è bello trovare una gemma del Mega Drive (il formato che sto collezionando di più in questo momento) e inserire la cartuccia a casa. Tre vite e di solito nessun continuo. Se muoio, muoio. Iniziare un gioco epico e retrò come Alisia Dragoon, Ranger-X o Shadow Dancer: The Secret of Shinobi sembra magico come quando erano nuovi. Devo lottare per superare la situazione, cercare di capire cosa sta andando male quando inevitabilmente muoio, e poi riprovare. Se diventa davvero difficile, è una rage stop, una passeggiata all'aria aperta con i cani, dopodiché, armato di una tazza di caffè o di una birra fredda e un po' di mango secco, ci riprovo e spesso ci riesco.

La soddisfazione è immensa, e quella sensazione di sfogliare distrattamente una pila di giochi solo per provarci qualche minuto prima di decidere che sembrano irrimediabilmente datati svanisce all'istante. Fino allo scorso fine settimana, ho comprato la raccolta di remake Mega Man: The Wily Wars per Mega Drive da un negozio di giochi ben fornito e ancora una volta ero incollato allo schermo in un modo che non si capita usando gli ausili.

I giochi più vecchi possono essere impegnativi, ma se li gestivamo da bambini, possiamo gestirli anche ora. Giochi come Sonic e i momenti migliori di Mario dell'era 16-bit non sembreranno mai superati.

Non tutti i classici sono invecchiati bene, ma molti sì. Se dai loro una possibilità equa, c'è una miniera d'oro di grandi titoli da scoprire. Se i bambini riuscivano a gestire questi giochi negli anni '80 e '90, anche tu potevi farlo e ci sono persino studi che dimostrano che questi giochi sono un ottimo esercizio per il cervello perché devi essere completamente coinvolto, stimolato e non puoi semplicemente giocare in modalità pilota automatica. C'è un motivo se i classici si chiamano classici, e non è perché sono giochi vecchi, ma perché sono giochi vecchi e buoni. È una differenza enorme. Goditeli davvero e guardate un nuovo-vecchio mondo aprirsi, il che spiega perché ci siamo innamorati così tanto di questi giochi ai tempi.