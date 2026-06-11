La compagnia aerea Ryanair è sotto indagine per aver fatto pagare un extra ai genitori che si siedono accanto ai loro figli

HQ

Potresti pensare che le compagnie aeree, per semplice natura, dovrebbero far sedere i genitori accanto ai loro figli durante i voli senza far pagare ai passeggeri una tariffa aggiuntiva. Tuttavia, potrebbe non essere così per Ryanair.

La grande compagnia aerea è oggetto di indagini dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, con l'organizzazione che sta esplorando la verità dietro le tariffe aggiuntive che prevedono circa £8 in più per garantire che un genitore sia seduto accanto al proprio figlio.

La base dell'indagine è che le tariffe sono semplicemente "ingiuste" dal punto di vista della legge sui consumatori, nonostante Ryanair abbia anche un quadro di riferimento nei suoi termini e condizioni che impone un "posto familiare obbligatorio" che un genitore deve pagare quando viaggia con un bambino tra i due e gli undici anni.

Secondo BBC News, la CMA ha espresso che l'obiettivo dell'indagine è capire se l'approccio di Ryanair alle prenotazioni dei posti possa significare che i genitori vengano addebitati affinché la compagnia aerea adempia agli obblighi relativi alla sicurezza dei figli e alla disabilità come stabilito dalle regole aeronautiche – e indagherà per determinare se questa pratica sia in linea con la legge sui consumatori".

Ryanair ha già rilasciato una dichiarazione affermando che queste accuse e l'indagine sono "false" e che "rispetta pienamente tutte le leggi pertinenti".