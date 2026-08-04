La compagnia aerea spagnola Iberia annuncia un volo solo per vedere dall'alto l'eclissi solare del 12 agosto

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Il 12 agosto 2026 sarà visibile un'eclissi solare totale in Spagna, essendo il paese migliore, insieme all'Islanda, per vedere come la luna copre l'intero Sole per oltre due minuti in alcuni punti. Milioni di persone si aspettano che si trasferiscano nei luoghi dove l'eclissi sarà più visibile (la prima di tre eclissi solari consecutive in tre anni), e pochi privilegiati potranno vederla... da oltre 10.000 metri di altezza, senza timore che nessuna nuvola ostacolasse la vista.

Iberia, la compagnia aerea di bandiera spagnola, ha annunciato un volo che avverrà il 12 agosto, con partenza e arrivo all'aeroporto di Madrid-Barajas. Il volo permetterà ai passeggeri (tutti scienziati, non sarà aperto al pubblico generale) di osservare l'eclissi dall'aria e, volando a oltre 700 km/h, potranno "inseguire l'ombra", il che darà loro una prospettiva unica da cui osservare e studiare il fenomeno per un periodo prolungato.

Dal piano, gli scienziati effettueranno misurazioni della morfologia del Sole, sfruttando le condizioni osservative offerte dall'altitudine, da cui la vista della corona solare è meno influenzata dalla copertura nuvolosa e da altri fenomeni atmosferici, e potranno anche osservare l'ambiente circostante del Sole durante l'eclissi, inclusi Mercurio e Venere.

Il volo (che utilizzerà un Airbus A321XLR) sarà chiamato "IB1473", in onore dell'anno di nascita dell'astronomo Nicolaus Copernicus.

La cosa positiva è che le immagini viste dal volo (che devono essere calcolate con attenzione per vedere l'eclissi all'ora e all'ora esatta) saranno trasmesse online sui social media, utilizzando la connettività Wi-Fi con i satelliti Starlink.

L'eclissi raggiungerà il suo picco intorno alle 20:30 CEST di mercoledì 12 agosto, quindi sarà piuttosto tardi nel pomeriggio (per questo è molto importante per chi vuole guardarla dal vivo sapere se il sole sarà ancora visibile e non coperto da edifici o montagne al tramonto).