La compagnia che ha riportato in vita il lupo gigante estinto si sta ora preparando a far rinascere il gigantesco uccello neozelandese Moa

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Sembra che la bioingegneria continui a essere uno dei campi più discussi nel campo del progresso umano, anche se per ora questi sviluppi si concentrano su progressi più 'virali' piuttosto che su veri salti in avanti per l'umanità. Colossal Biosciences ha fatto notizia relativamente di recente come azienda leader in questo campo, annunciando di essere riuscita a 'resuscitare' la specie estinta del lupo gruono, con una cucciolata di esemplari sani. Successivamente, l'azienda statunitense ha rivolto la sua attenzione alla rinascita di altre specie ormai scomparse dal nostro pianeta, come il mammut lanoso, e ora ha compiuto una scoperta significativa nel riportare in vita il leggendario moa neozelandese, un uccello gigante con un'apertura alare superiore a tre metri che si è estinto 600 anni fa.

Uno degli ostacoli principali era incubare il materiale genetico dei Moa in un guscio della giusta dimensione, e ora potrebbero aver trovato la chiave. L'azienda ha ora annunciato (in un rapporto che non è stato sottoposto a revisione paritaria né verificato, sia preciso) di aver allevato con successo 26 pulcini sani da uova create artificialmente. Il vantaggio di queste uova è che la loro produzione è scalabile, il che potrebbe portare alla produzione di uova capaci di sviluppare embrioni di Moa... o anche creature più grandi.

Per riportare in vita un Moa gigante, gli scienziati spiegano che sarebbe necessario effettuare manipolazioni genetiche sulle cellule in una fase iniziale, simile a quanto fatto con il lupo gigante. E a sua volta, è necessaria una specie in grado di produrre queste uova. Per il momento, Colossal non ha scelto un candidato; l'emu australiano e il tinamou sono possibili candidati per questo progetto.

Pensi che presto vedremo la rinascita del gigante moa? Quali altre specie estinte vorresti vedere riportate in vita?

Modello Moa gigante. // Wikipedia

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