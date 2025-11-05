La competizione free-to-play e il dominio di Steam sono i maggiori punti di discussione nei giochi per PC di oggi

HQ

Steam è il luogo in cui la maggior parte dei giocatori PC va a giocare. Ecco perché quando esaminiamo l'uscita di un nuovo gioco, controlliamo il numero di utenti simultanei di Steam. Valve ha quindi il monopolio dei giochi per PC? Beh, sembra che la maggior parte degli sviluppatori la pensi così.

In un nuovo articolo pubblicato da Rokky in collaborazione con Atomik Research (via Wccftech), sono stati intervistati 306 dirigenti di studi di gioco e il 72% ha dichiarato di ritenere che Steam esista effettivamente come monopolio. Il 53% ha dichiarato di essere preoccupato per la propria dipendenza da quell'unica piattaforma.

Il 48% degli sviluppatori ha distribuito un gioco sull'Epic Games Store, ma se guardiamo ad altri marketplace come Kinguin e G2A, i numeri si riducono al 30%. Solo il 10% degli sviluppatori aveva distribuito su GOG, con una percentuale che scendeva all'8% per Itch.io. Steam è il pesce più grande nello stagno, quindi possiamo capire perché gli sviluppatori lo stanno seguendo, ma questo non fa che aumentare il suo potere sui giochi per PC.

Sembra che questa non sia la più grande sfida che gli sviluppatori di giochi per PC vedono nel mercato odierno, tuttavia, poiché l'ascesa dei giochi free-to-play è stata vista come la più grande minaccia alla vendita di giochi per PC dal 40% degli sviluppatori intervistati. La saturazione del mercato e la concorrenza sono state scelte come la più grande minaccia dal 35% degli sviluppatori e il 33% ha affermato che la rilevabilità è l'ostacolo più grande da superare.

Cosa ne pensi del dominio di Steam?