La comunità del Québec riconosce gli alberi come esseri viventi

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Una piccola città del Quebec ha attirato l'attenzione dopo aver deciso di riconoscere ufficialmente gli alberi come esseri viventi con i propri diritti. La decisione fu adottata all'unanimità dall'organo di governo della città il 9 giugno.

La risoluzione si basa sulla cosiddetta Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero e stabilisce che gli alberi hanno diritto alla vita, alla crescita naturale, all'integrità e al recupero. Il comune ha inoltre annunciato che rivedrà le sue normative locali per garantire che gli alberi siano protetti o sostituiti se abbattuti.

Il sindaco della città definisce gli alberi una risorsa vitale nella lotta contro il cambiamento climatico, sottolineando il loro impatto sulla qualità dell'aria e la loro importanza per la biodiversità e la mitigazione di disastri naturali come le inondazioni.

La decisione fa parte del crescente movimento internazionale per i diritti della natura, in cui anche fiumi e altri ecosistemi in molte parti del mondo hanno ottenuto riconoscimento legale.