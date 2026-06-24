La comunità del Québec riconosce gli alberi come esseri viventi
Una piccola città del Quebec è diventata il centro di un'iniziativa ambientale insolita dopo aver ufficialmente riconosciuto gli alberi come esseri viventi con diritti propri.
Una piccola città del Quebec ha attirato l'attenzione dopo aver deciso di riconoscere ufficialmente gli alberi come esseri viventi con i propri diritti. La decisione fu adottata all'unanimità dall'organo di governo della città il 9 giugno.
La risoluzione si basa sulla cosiddetta Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero e stabilisce che gli alberi hanno diritto alla vita, alla crescita naturale, all'integrità e al recupero. Il comune ha inoltre annunciato che rivedrà le sue normative locali per garantire che gli alberi siano protetti o sostituiti se abbattuti.
Il sindaco della città definisce gli alberi una risorsa vitale nella lotta contro il cambiamento climatico, sottolineando il loro impatto sulla qualità dell'aria e la loro importanza per la biodiversità e la mitigazione di disastri naturali come le inondazioni.
La decisione fa parte del crescente movimento internazionale per i diritti della natura, in cui anche fiumi e altri ecosistemi in molte parti del mondo hanno ottenuto riconoscimento legale.