La CONCACAF critica anche la FIFA per il suo piano di vendere parti della Coppa del Mondo, ma non lo respinge immediatamente

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Il piano annunciato dalla FIFA di vendere quote della Coppa del Mondo a investitori privati tramite una controllata chiamata FIFA Forward Enterprise è stato fermamente respinto dalla UEFA, l'organo europeo di governo del calcio, che afferma di superare un limite che la FIFA non dovrebbe mai superare e che il calcio non è di proprietà della FIFA né di nessuno e che nessuno ha il diritto di venderlo.

Anche la CONCACAF, la Confederazione del Calcio Associativo Nord, CentroAmerica e Caraibiche, l'ha criticata e afferma di essere "profondamente preoccupata" perché la FIFA non li ha informati. "La Concacaf è stata informata di questa questione solo tramite resoconti dei media e, successivamente, tramite un comunicato stampa. Siamo profondamente preoccupati per la mancanza di giusto processo."

A differenza dell'UEFA, la CONCACAF non rifiuta apertamente l'idea di vendere parti della Coppa del Mondo a investitori privati, che aumenterebbe gli investimenti nell'organo di governo che verrebbero distribuiti ai paesi membri, ma critica il fatto che il piano sia stato reso pubblico (è stato trapelato da alcuni media pochi minuti prima che la FIFA lo confermasse autonomamente in grande dettaglio) prima di consultarli.

"Come leader nel calcio, siamo i custodi del gioco. Collettivamente, FIFA, le Confederazioni e ogni Associazione Membro hanno la responsabilità di agire sempre nel miglior interesse dello sport. Ogni decisione che prendiamo deve essere guidata da una buona governance, processi robusti e una gestione a lungo termine. Questo è il quadro in cui opera la Concacaf. Confidiamo che tutti all'interno della famiglia FIFA agiranno allo stesso modo."