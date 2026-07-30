La CONCACAF e tutti i suoi 41 membri aderiscono all'UEFA e respingono il piano di Infantino di privatizzare parte della FIFA

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La CONCACAF, la Confederazione di Calcio Associativo Nordamerica, Centrale e Caraibica, ha tenuto anch'essa una riunione d'emergenza giovedì e, come la UEFA, ha respinto la proposta del presidente FIFA Gianni Infantino di vendere quote nella Coppa del Mondo tramite una controllata commerciale. Sebbene non sia arrivato alla misura della UEFA, che minacciava di boicottare la Coppa del Mondo, la CONCACAF ha dichiarato in un comunicato di aver respinto la proposta, incluse tutte e 41 le associazioni membri.

La CONCACAF ha basato la sua decisione principalmente sulla mancanza di giusto processo nella proposta, sulla "scadenza artificialmente breve imposta" (19 settembre) e ha anche messo in discussione "la necessità di investimenti in private equity per finanziare i nuovi e i programmi FIFA Forward esistenti dopo la Coppa del Mondo FIFA più redditizia della storia".

Con 41 membri della CONCACAF e 55 membri UEFA, sembra molto improbabile che Infantino raccolga abbastanza sostegno per approvare i suoi piani: ha bisogno del 50% dei voti dei 211 membri. Anche l'AFC ha espresso preoccupazione, anche se inizialmente non hanno rifiutato l'offerta, si sono semplicemente lamentati di non essere stati avvertiti o consultati in anticipo.

Nel frattempo, CAF (Africa), OFC (Oceania) e soprattutto CONMEBOL (Sud America) non hanno preso la loro decisione su questa questione, che ha scosso il mondo del calcio e potrebbe segnare l'inizio della fine di Gianni Infantino come Presidente FIFA, ora che chiaramente ha perso ogni credibilità, almeno dall'Europa e dal Nord e Centro America, prima delle prossime elezioni di marzo 2027...