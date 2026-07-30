La Confederazione Asiatica del Calcio rifiuta anche i piani della FIFA: "Minare le fondamenta del calcio continentale"

HQ

I due giorni successivi all'annuncio della FIFA l'intenzione di creare una società controllata che venderà il 20% dei Mondiali e di altre competizioni in quote minoritarie a investitori privati sono stati pieni di dichiarazioni di associazioni calcistiche di tutto il mondo che criticavano più o meno duramente l'idea di Infantino. La UEFA è stata l'opposizione più forte e terrà una riunione giovedì pomeriggio per discutere un possibile boicottaggio della Coppa del Mondo.

L'AFC, la Confederazione Asiatica del Calcio, ha anche inviato una dichiarazione ai media in cui si lamenta di non essere stato consultato dalla FIFA prima di fare l'annuncio, affermando "con grande preoccupazione e delusione" di non aver ricevuto "Qualsiasi analisi dettagliata di governance, finanziaria o legale della proposta e delle sue potenziali ripercussioni, che è totalmente inaccettabile.

"Inoltre, l'AFC è profondamente preoccupata che le azioni unilaterali della FIFA sembrino minare le stesse fondamenta del calcio continentale, che si basano su solidarietà, cooperazione e trasparenza."

L'AFC, con sede a Kuala Lumpur, è governata dallo sceicco bahreinita Salman bin Ebrahim Al Khalifa, che ha aggiunto nella lettera che la FIFA ha concesso "un periodo estremamente limitato per la valutazione di una proposta di tale importanza, quando tali decisioni non dovrebbero mai essere affrettate". La FIFA ha dato alle nazioni fino al 19 settembre per decidere se sostenere il piano, e ha promesso incentivi finanziari solo per chi si iscrive, cosa che molti vedono come una forma di corruzione.