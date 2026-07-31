La Confederazione Asiatica di Calcio "è solidale" con UEFA e CONCACAF

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Prima è stata l'Europa (UEFA), poi l'America del Nord e Centrale (CONCACAF) e ora la Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) conferma la loro "solidarietà con UEFA e CONCACAF" affermando che "l'AFC ritiene che la proposta FFE non possa realisticamente raggiungere il consenso ampio e l'unità necessari per andare avanti".

Quindi, non è un rifiuto totale, ma semplicemente arrendersi, rendendosi conto che i piani della FIFA non hanno più senso se non hanno il sostegno di metà pianeta. L'AFC non entra davvero nel dibattito se la FIFA "venderà il calcio", ma pone l'attenzione sulla mancanza di consultazione da parte della FIFA, poiché "ha messo in luce debolezze fondamentali nei processi di consultazione e decisioni della FIFA che ora devono essere affrontate".

"Una proposta di tale importanza, con il potenziale di influenzare il futuro commerciale, sportivo e strategico del calcio mondiale, non deve emergere attraverso processi che lasceranno le Confederazioni, le Associazioni Membri (AM) e persino gli stessi organi di governo della FIFA, incluso il Consiglio FIFA, a sentirsi messi da parte", ha detto l'AFC, e spera che questo momento diventi un "catalizzatore per rafforzare la riforma istituzionale". portando a una revisione urgente del loro quadro di governance e decisione.