La Confederazione Brasiliana di Calcio sostiene Vinícius: "La tua decisione è un esempio di coraggio e dignità"

HQ

L'ultimo episodio nella partita Benfica-Real Madrid ha persino attraversato l'Atlantico, e la Confederazione Brasiliana di Calcio ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Vinícius Jr., che avrebbe ricevuto insulti razzisti da un giocatore argentino, Gianluca Prestianni, in una partita di Champions League, dopo che Vinícius aveva segnato il gol vittoria.

Vinícius disse all'arbitro che Prestianni lo aveva chiamato "scimmia", e l'arbitro fermò la partita per dieci minuti. Alcuni giocatori del Real Madrid vicini a Prestianni, incluso Kylian Mbappé, affermano anch'essi di aver sentito gli insulti, ma il giocatore afferma che il brasiliano lo ha frainteso e il suo club lo sostiene, mostrando persino quella che chiamano la prova che altri giocatori non avrebbero potuto sentirlo.

Mentre la UEFA sta attualmente esaminando i rapporti degli arbitri e il tecnico del Benfica José Mourinho cerca di essere "indipendente", la Confederação Brasileira de Futebol si schierò immediatamente con Vinícius, affermando che "La CBF è solidale con Vinícius Júnior, vittima di un altro atto di razzismo questo martedì, dopo aver segnato per il Real Madrid contro il Benfica a Lisbona."

"Il razzismo è un crimine. È inaccettabile. Non può esistere nel calcio né altrove. Vini, non sei sola. La tua decisione di attivare il protocollo è un esempio di coraggio e dignità. Siamo orgogliosi di voi", ha aggiunto la federazione brasiliana.

"Rimarremo saldi nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Siamo al tuo fianco. Sempre."