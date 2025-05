La conferenza accademica di Warhammer torna a settembre

HQ

Un evento di Warhammer piuttosto unico farà il suo grande ritorno questo settembre. L'anno scorso, la Warhammer Conference ha invitato i fan ad abbandonare i meme e i wargame per concentrarsi su questioni più filosofiche che il 41° millennio pone.

Come riportato da PCGamer, Warhammer Conference apre ampi dibattiti portati e discussi dagli intellettuali. Ci sono argomenti più evidenti come la moralità dell'Imperium e la sua guerra contro il Caos, così come analisi molto dettagliate su cose come la biologia dei Tiranidi e come sarebbe davvero il viaggio Warp.

La conferenza si terrà nuovamente a Heidelberg, in Germania, con la possibilità di aggiornarsi online o di guardarla dal vivo se non è possibile partecipare di persona. In questo momento, il canale YouTube della Warhammer Conference è pieno di pannelli dell'anno scorso, che dovrebbero dare una buona indicazione di come dovrebbe essere la conferenza di quest'anno.

Se hai una domanda scottante di cui vuoi parlare o vedere dibattuta, Warhammer Conference accetta invii di abstract tramite il suo sito Web fino al 30 giugno.

