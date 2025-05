La confusione circonda l'offerta di cessate il fuoco a Gaza L'affermazione che Hamas avesse accettato un piano di cessate il fuoco è stata rapidamente respinta sia da Israele che dagli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Un funzionario palestinese ha recentemente affermato che Hamas ha accettato una proposta di cessate il fuoco a Gaza che prevede una tregua di 70 giorni e il rilascio di ostaggi, ma ora sappiamo che fonti israeliane hanno respinto il piano a titolo definitivo.

Anche l'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff, secondo quanto riferito legato alla proposta, ha negato il coinvolgimento, definendo la versione rivista da Hamas completamente diversa dalla sua. Un disaccordo che sottolinea il crescente divario tra gli sforzi negoziali e le realtà politiche sul terreno.