"La conservazione della fauna funziona solo se alla gente importa," dice GOG

Considerando il numero enorme di persone che giocano ai videogiochi (anche se secondo i nuovi dati potrebbe diminuire), non sorprende che i gamer siano spesso visti come una specie volubile, incapace di unirsi davvero contro un problema per evitare che venga imposto con forza nei nostri titoli. Microtransazioni, preordini, tutti abbiamo visto la bolla online cercare e fallire nel combatterli, e solo recentemente le persone hanno iniziato a votare correttamente con il proprio portafoglio dicendo che letteralmente non possono sopportare un altro titolo live-service imposto loro.

GOG, la piattaforma PC fortemente focalizzata sul preservare i giochi, sa come possono essere i giocatori, ma per mancanza di un termine migliore, sa anche che chi "se ne frega" determinerà il futuro dell'hobby. "La conservazione della fauna funziona solo se alla gente importa," GOG ha scritto, rispondendo a un'intervista con il CEO di New Blood Dave Oshry in cui si preoccupava che le persone non si preoccupassero degli obiettivi di GOG.

"GOG è stato creato per assicurarsi che i giochi che ci hanno plasmato vivano per sempre. E con il supporto della nostra comunità, facciamo proprio questo da quasi 20 anni. Il futuro della conservazione lo decidono giocatori a cui importa. Quindi acquista senza DRM, vota nella Dreamlist, unisciti ai Patroni GOG. Se i giochi conti, mostrali. E dimostriamo insieme che la conservazione non è una nicchia. È necessario," continua il tweet.

Nell'intervista, Oshry ha sottolineato che Steam continua a dominare il settore PC, lasciando GOG indietro. Potrà sembrare un po' cupo, ma finché la gente saprà che GOG è il posto giusto per i suoi classici su PC, c'è speranza che la piattaforma rimanga viva.