La console di Microsoft dovrebbe essere scritta Xbox o XBOX?

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Fin dalla sua nascita, il logo Xbox è stato scritto in maiuscolo, ma in testo, la stragrande maggioranza lo scrive "Xbox", anche se aziende come DICE, GOG e SEGA mantengono le lettere maiuscole scritte. Ma forse questo sta per cambiare.

La nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha recentemente posto una domanda sui social media chiedendo come dovrebbe effettivamente essere scritto il nome della console. È Xbox o XBOX? Come probabilmente puoi immaginare, le opinioni variano molto, e hai 17 ore (al momento della scrittura) per condividere i tuoi pensieri.

Dopo che avrete votato, ci piacerebbe che spiegassiate le vostre ragioni. Cosa ne pensi?