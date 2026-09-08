La console trapelata per il 40° anniversario The Legend of Zelda Switch 2 uscirà alla fine di ottobre

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Circa un mese fa, è avvenuta una fuga di notizie che ha rivelato che presto ci sarà una speciale edizione per il 40° anniversario per Nintendo Switch 2. Oggi, come parte del Direct dedicato al 40° anniversario di The Legend of Zelda, questa console edizione speciale è stata appena ufficialmente rivelata e sarà lanciata piuttosto presto.

Per prima cosa, la collezione includerà una console Switch 2, un Pro Controller, una Carrying Case e una Screen Screen, tutti con il marchio The Legend of Zelda. La dock per Switch 2 è decorata con un enorme simbolo Triforce nei colori nero e oro, mentre i controller Joy-Con 2 presentano un pastello verde menta con triangoli in stile Zelda e il logo iconico del franchise. Il Pro Controller è un mix di entrambi gli stili e la Carrying Case tende più al primo stile. Per quanto riguarda il corpo principale vero e proprio della Switch 2, si tratta fondamentalmente di una normale Switch 2 con alcuni triangoli dorati e grigi sul retro.

Per quanto riguarda i piani di uscita per la collezione hardware di The Legend of Zelda - 40th Anniversary Edition, ogni articolo sarà venduto il 29 ottobre, il che significa che potrai prenderne uno, configurarlo e avere ancora abbastanza tempo prima che The Legend of Zelda: Ocarina of Time venga lanciato su Nintendo Switch 2 una settimana dopo, il 5 novembre.

Prenderai questa console in edizione speciale?