La controversa espulsione di Luka Doncic fa infuriare i tifosi dei Lakers

Con solo tre partite rimaste prima della fine della stagione regolare NBA, i Los Angeles Lakers hanno bisogno di ogni vittoria possibile per mantenere il loro posto ai play-off. Le prime sei squadre di ogni conference si qualificheranno automaticamente per i play-off, mentre quelle classificate settima e ottava giocheranno il play-in. E ieri è stata una notte drammatica per i Los Angeles Lakers, che hanno perso 136-120 contro gli Oklahoma City Thunder.

Non si trattava solo di perdere, ma di come hanno perso. Solo due giorni prima, i Lakers avevano battuto i Thunder 126-99. Speravano di ottenere due vittorie di fila contro la migliore squadra dell'Ovest - i Thunder hanno 65 vittorie e 14 sconfitte, i Lakers hanno 48-31 - ma l'espulsione di Luka Doncic all'inizio del quarto quarto ha ridotto la possibilità.

I tifosi dei Lakers oggi sono molto arrabbiati, perché Doncic ha subito la sua prima espulsione con i Lakers dopo due falli tecnici, ma non a causa di qualcosa accaduto in partita, ma perché "ha rivolto parolacce a un ufficiale di gara", come ha detto il capotecnico Tony Brothers nel report della partita. "Ha guardato direttamente un funzionario e ha usato un linguaggio volgare".

Tuttavia, Doncic nega e dice che stava parlando invece con uno spettatore. A quanto pare, quello spettatore aveva detto a Doncic che "era basso e l'ha perso", ha scoperto un giornalista di ESPN. "Non ho mai avuto un fan espulso, mai, ma se hai intenzione di parlare, ti risponderò come sempre. Questo non ha nulla a che fare con l'arbitro", ha detto Doncic dopo la partita (via NY Post).

Doncic è stato espulso quando i Lakers erano nella loro forma migliore, con il tabellone che mostrava 108-107 a favore della squadra di Los Angeles. Aveva segnato 23 punti prima di essere espulso, ma quando se ne andò, i Thunder non diedero scampo ai Lakers e i Thunder segnarono 24-8 nel resto della partita.