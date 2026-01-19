La controversia sulla copertina che avrebbe potuto porre fine alla serie Mario & Sonic

HQ

Negli ultimi 25 anni c'è stata una grave carenza di giochi di atletica di alta qualità. Questo è un po' strano considerando quanto siano grandi le Olimpiadi estive e che in passato ci sono stati innumerevoli successi, come i Giochi Estivi per Commodore 64, Track & Field II per NES, Olympic Gold: Barcellona '92 per Mega Drive, Athlete Kings per Sega Saturn, International Track & Field per Playstation e ovviamente Virtua Athlete 2000 per Dreamcast.

Gli unici giochi di atletica con un budget ragionevolmente ampio usciti sono i giochi di Mario & Sonic, che purtroppo non sono stati così divertenti come si sarebbe sperato, considerando le due aziende iconiche dietro la serie. E il fatto è che quasi non sono successe nemmeno – perché Sega ha avuto l'audacia di suggerire sulla copertina del primo gioco (Mario & Sonic at the Olympic Games ) che Sonic potrebbe essere più veloce di Mario.

Questo è stato rivelato dal produttore della serie, Ryoichi Hasegawa, in un'intervista con Arcade Attack Retro Gaming Network (tramite Insider Gaming), dove ha spiegato che Nintendo era molto contrariata dal fatto che Sonic fosse qualche centimetro avanti a Mario nella parte anteriore del gioco:

"Ma c'era una storia divertente. C'era, ovviamente, delle illustrazioni di Mario, Sonic e altri personaggi in piedi sul campo. Quelle opere d'arte sono state usate per il pacchetto, la copertina del manuale di istruzioni, l'etichetta della cartuccia e cose del genere. C'è stato un piccolo errore. Il piede di Sonic era davanti a quello di Mario. Nintendo ci ha chiesto di cambiare la priorità. Me lo ricordo ancora. Noi eravamo tipo, 'Oh mio Dio! Dobbiamo cambiarlo, altrimenti non ci sarà nessun accordo.' "

E così fu. Ora sai perché Mario sembra essere qualche centimetro avanti a Sonic in una gara che si potrebbe pensare che quest'ultimo vincerebbe facilmente.