La copertina della Standard Edition di F1 25 presenta due vincitori di gare multiple e un debuttante...?

È quasi giunto il momento di conoscere il prossimo capitolo della serie di giochi di corse di F1 di Codemasters, poiché F1 25 riceverà la sua rivelazione completa oggi, precisamente alle 16:00 GMT / 17:00 CET. Prima di ciò, lo sviluppatore ha ora rivelato le stelle di copertina per il Standard Edition del gioco, così come il Iconic Edition, E il primo potrebbe sorprenderti un po'.

Per cominciare, il Iconic Edition sarà guidato esclusivamente dal pilota della Mercedes diventato Ferrari Lewis Hamilton. Non c'è da sorprendersi.

Secondo il Standard Edition, l'attuale ultima sensazione della F1, Oscar Piastri della McLaren, condivide la copertina con l'ex pilota della Ferrari e ora della Williams Carlos Sainz, così come il debuttante della Haas Ollie Bearman.

Questo lascia un mucchio di altri nomi disponibili per l'uso nelle altre versioni. Dobbiamo aspettarci che Max Verstappen di Red Bull sia l'headliner di un Champions Edition per il quarto anno consecutivo, e poi forse Lando Norris, Charles Leclerc e George Russell siano presenti in una Deluxe Edition di qualche tipo? Senza dubbio sentiremo parlare di tutto questo e molto altro al reveal tra poche ore.