La Coppa del Mondo 2026 potrebbe introdurre una nuova regola per i rigori per renderli più equi

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L'International Football Association Board (IFAB) sta costantemente modificando le regole del calcio, con diverse nuove regole aggiunte a questa Coppa del Mondo, come l'estensione dei poteri del VAR per la revisione di calci d'angolo e secondi giardini, l'assegnazione di calci d'angolo "gratuiti" se un portiere impiega troppo tempo a mettere la palla in movimento, o mostrare cartellini rossi diretti ai giocatori che si coprono la bocca (cosa che è già accaduta in questa Coppa del Mondo).

Con un preavviso estremamente breve, l'IFAB potrebbe introdurre un'altra regola che sembra insignificante ma potrebbe avere conseguenze drastiche, per quanto riguarda i rigori. Il Times riporta che IFAB ha proposto la seguente modifica, che deve essere approvata prima di domenica, quando si svolgerà la prima partita dei 32 turni, se dovrà essere utilizzata in questa Coppa del Mondo.

Solo un pareggio prima dei rigori

La modifica riguarda il pareggio prima dei rigori. Finora vengono effettuati due pari: uno per decidere chi tira per primo e l'altro per decidere quale porta utilizzare. Quando ne viene data l'opzione, la maggior parte delle squadre sceglie di tirare per prima perché si crede (non sempre supportata dalle statistiche, ma generalmente accettata come vera) che le squadre che tirano per prime abbiano più possibilità di vincere la sparatoria. Le squadre, naturalmente, scelgono anche di tirare i rigori in porta dove si trovano i loro tifosi locali.

Poiché entrambe le cose sono pescate separate (fatte lanciare una moneta), una squadra può essere molto fortunata se vince entrambe o molto sfortunata se le perde entrambe. L'ultima finale di Champions League si è decisa ai rigori tra PSG e Arsenal, e il vincitore del Paris Saint-Germain è stato molto fortunato a vincere entrambi i pareggi.

Per rendere il sorteggio più equo, la nuova regola propone che venga effettuato solo un pareggio. La squadra che vince il sorteggio deciderà cosa dare priorità: se tirare per prima o dove effettuare i rigori. Quando faranno la loro scelta, l'altra squadra potrà scegliere l'altra cosa.

Pensi che questo cambiamento aiuterà a rendere i rigori più equi? Se potessi scegliere, cosa sceglieresti?