La Coppa del Mondo a 64 squadre è nuovamente presa seriamente in considerazione dalla FIFA per l'edizione 2030

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L'idea di organizzare una Coppa del Mondo FIFA con 64 squadre è stata proposta mesi fa dalla confederazione sudamericana CONMEBOL, che avrebbe permesso a più squadre di partecipare alla competizione globale che si tiene ogni quattro anni. Sebbene non sia stata ben accolta da altre confederazioni, diversi media, come AS, hanno riportato che l'idea è nuovamente presa seriamente in considerazione dalla FIFA.

Detto ciò, una decisione finale non sarà presa dopo la Coppa del Mondo di quest'anno, che terminerà il 19 luglio 2026, che sarà già la più grande Coppa del Mondo della storia con 48 squadre invece delle solite 32. Una Coppa del Mondo con 64 squadre nel 2030, un'edizione disputata in sei paesi (principalmente in Spagna, Portogallo e Marocco, ma anche alcune partite tra Argentina, Uruguay e Paraguay, per celebrare i 100 anni dalla prima edizione del primo torneo nel 1930).

Squadre come Capo Verde, Curaçao, Haiti, Giordania o Uzbekistan hanno già beneficiato della competizione più ampia, ma alcune in Sud America non sono riuscite a entrare nella competizione (Venezuela, Perù, Cile e Bolivia, che hanno perso i play-off interconfederazioni contro l'Iraq).

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