La Coppa del Mondo di Esports 2025 ha raggiunto i 750 milioni di spettatori

La scena degli eSport di quest'estate è stata assolutamente dominata dal Esports World Cup. Quando in palio ci sono oltre 70 milioni di dollari di premi in denaro per tonnellate di giocatori e organizzazioni in competizione per sfidarsi in oltre 20 tornei in sette settimane di azione, te lo aspetti. Ma per quanto riguarda i dati degli spettatori? Come hanno reagito i fan all'enorme festival?

Il Esports World Cup Foundation ha rivelato che l'EWC ha portato a ben 750 milioni di spettatori quest'anno, rendendola l'edizione più vista del festival fino ad oggi. Questo si aggiunge a due miliardi di visualizzazioni video e otto miliardi di impressioni, dimostrando che l'interesse per l'evento è stato ancora una volta alto.

La domanda ora sarà come il CAE continuerà a superare se stesso quando tornerà nell'estate del 2026. Dobbiamo aspettarci un montepremi superiore a $70 milioni, ancora più tornei, più di sette settimane di azione? Probabilmente inizieremo a sapere cosa aspettarci entro la fine dell'anno e all'inizio del 2026.