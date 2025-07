La Coppa del Mondo di Esports assicura Lenovo e Aramco come partner

HQ

È quasi ora che inizi il Esports World Cup, vedendo squadre e organizzazioni da tutto il mondo dirigersi in Arabia Saudita per competere in oltre 20 tornei per vincere una fetta di oltre $ 70 milioni di premi in denaro. È il più grande festival di eSport dell'anno e, stando così le cose, ha bisogno di grandi partner.

Ora, è stato confermato che Lenovo si unirà al festival come partner principale, un accordo enorme che vedrà le sale di allenamento e le zone dei tornei dotate delle ultime attrezzature Lenovo Legion. Questo si diffonderà anche per includere le attivazioni dei fan e le campagne social, e vedrà persino il marchio Lenovo apparire nelle trasmissioni EWC.

Per il resto, il titano del carburante Aramco si unisce al festival come un altro partner, con una maggiore attenzione agli eventi motoristici. Questo si baserà sull'accordo inaugurale dello scorso anno e ora si estenderà nel futuro per diversi anni, e vedrà persino il SIM Arena rinominato Aramco SIM Arena. Questo porterà anche alla fondazione del Aramco Esports Championships, dove i piloti gareggeranno in due stagioni durante l'EWC per assicurarsi un posto di persona nelle finali dell'EWC verso la sua fine, con il vincitore di questo torneo che si guadagnerà un posto in un programma di sviluppo dei piloti ospitato al Aston Martin Esports HQ a Silverstone nel Regno Unito.