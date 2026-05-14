La Coppa del Mondo per Club FIFA è la colpa della stagione senza trofei del Real Madrid, afferma Florentino Pérez

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Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, considera la Coppa del Mondo per Club della scorsa estate la causa della brutta stagione 2025/26 che la squadra ha vissuto, senza titoli: eliminata agli ottavi di finale della Copa del Rey nei quarti di finale di Champions League e battuta dal Barça a tre giornate dalla fine della Liga.

Pérez, che martedì ha tenuto una conferenza stampa surrealista per annunciare una convocazione alle elezioni che inizia oggi, ha partecipato al canale televisivo La Sexta, dove ha parlato un po' di più dei risultati sportivi della squadra di calcio dopo aver rifiutato tutte le domande sportive nella conferenza stampa, concentrandosi invece sulle sue lamentele secondo cui la stampa avrebbe messo in atto un piano per prendere il controllo del Real Madrid.

Secondo lui, la causa della stagione negativa fu la mancanza di una vera pre-stagione dovuta alla Coppa del Mondo per club. "La radice di tutto questo è la Coppa del Mondo per Club. Non siamo riusciti a recuperare fisicamente; giocavamo ogni tre giorni e non ci occupavamo della nostra forma fisica". Il Real Madrid ha subito 28 infortuni in questa stagione, tra cui giocatori chiave come Kylian Mbappé, Thibaut Courtois e diversi difensori come Mendy, Alaba e Militão.

Pérez ha chiesto ai tifosi di aspettare altri titoli, ricordando che la scorsa stagione avevano vinto la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa UEFA. Il presidente ha anche elogiato Kylian Mbappé, definendolo il "miglior giocatore che abbiano", così come Vinícius, riconoscendogli i due titoli di Champions League nel 2022 e 2024. Ha anche promesso nuovi acquisti, ma non ha voluto parlare più del nuovo allenatore, Mourinho, poiché si fida che gli altri prendano le decisioni giuste sugli aspetti sportivi.