La Corea del Nord accusa gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran come violazione della sovranità La Corea del Nord incolpa gli Stati Uniti e Israele per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente, sollecitando la condanna globale.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . La Corea del Nord ha condannato i recenti attacchi degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani, definendoli una palese violazione della sovranità nazionale e della stabilità regionale.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

"La Corea del Nord denuncia con forza l'attacco all'Iran da parte degli Stati Uniti che ha violentemente calpestato l'integrità territoriale e gli interessi di sicurezza di uno Stato sovrano", ha detto un portavoce anonimo in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa KCNA. La dichiarazione ha anche esortato la comunità internazionale a unirsi in opposizione agli Stati Uniti e a Israele: "La giusta comunità internazionale dovrebbe alzare la voce di censura e rifiuto unanime contro gli atti conflittuali degli Stati Uniti e di Israele". Vladivostok, Russia - 26 aprile 2019: Kim Jong-un in visita a Vladivostok // Shutterstock