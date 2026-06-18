La Corea del Nord ha definito l'appello del G7 alla denuclearizzazione del paese una violazione della sua sovranità
Kim Yo Jong, sorella del leader, ha dichiarato che non rinunceranno mai alle loro armi nucleari.
Durante il vertice del G7 attualmente in corso, i leader delle nazioni più potenti del mondo hanno affrontato varie questioni relative all'economia, ai trattati e alla sicurezza, e tra le dichiarazioni che hanno rilasciato al mondo vi è un appello formale alla denuclearizzazione della Corea del Nord. La nazione asiatica ha risposto secondo i suoi termini.
Kim Yo Jong, sorella di Kim Jong Un e una delle figure più potenti della Corea del Nord, ha liquidato la richiesta di denuclearizzazione definendola una violazione diretta della sovranità nazionale e della sua costituzione. Kim ha dichiarato, tramite l'agenzia di stampa statale KCNA (come riportato da Reuters), che la denuclearizzazione della Corea del Nord è un'"agenda irreversibilmente conclusa" e che il suo programma nucleare e di armi è la pietra angolare su cui poggiano la sicurezza nazionale e la pace.
Kim ha anche affermato che le armi nucleari nordcoreane sono un deterrente di autodifesa acquisito in risposta a quelle che ha definito minacce nucleari persistenti da parte dei suoi nemici, descrivendole come una "pietra angolare" per garantire la pace.
Oltre all'appello ad abbandonare il programma di armi nucleari, i leader del G7 hanno anche chiesto il rilascio dei cittadini giapponesi rapiti a Pyongyang, nonché sforzi congiunti per contrastare la criminalità informatica e i furti di criptovalute effettuati dalla Corea del Nord. Su questa questione, il regime Kim è rimasto in silenzio.