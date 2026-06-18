La Corea del Nord ha definito l'appello del G7 alla denuclearizzazione del paese una violazione della sua sovranità

HQ

Durante il vertice del G7 attualmente in corso, i leader delle nazioni più potenti del mondo hanno affrontato varie questioni relative all'economia, ai trattati e alla sicurezza, e tra le dichiarazioni che hanno rilasciato al mondo vi è un appello formale alla denuclearizzazione della Corea del Nord. La nazione asiatica ha risposto secondo i suoi termini.

Kim Yo Jong, sorella di Kim Jong Un e una delle figure più potenti della Corea del Nord, ha liquidato la richiesta di denuclearizzazione definendola una violazione diretta della sovranità nazionale e della sua costituzione. Kim ha dichiarato, tramite l'agenzia di stampa statale KCNA (come riportato da Reuters), che la denuclearizzazione della Corea del Nord è un'"agenda irreversibilmente conclusa" e che il suo programma nucleare e di armi è la pietra angolare su cui poggiano la sicurezza nazionale e la pace.

Kim ha anche affermato che le armi nucleari nordcoreane sono un deterrente di autodifesa acquisito in risposta a quelle che ha definito minacce nucleari persistenti da parte dei suoi nemici, descrivendole come una "pietra angolare" per garantire la pace.

Oltre all'appello ad abbandonare il programma di armi nucleari, i leader del G7 hanno anche chiesto il rilascio dei cittadini giapponesi rapiti a Pyongyang, nonché sforzi congiunti per contrastare la criminalità informatica e i furti di criptovalute effettuati dalla Corea del Nord. Su questa questione, il regime Kim è rimasto in silenzio.