La Corea del Nord lancia missili balistici verso il mare al largo della sua costa orientale, riferiscono Corea del Sud e Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a corto raggio venerdì verso il mare al largo della sua costa orientale, hanno detto la Corea del Sud e il Giappone, segnando un'altra escalation pochi giorni dopo che Donald Trump ha invitato Kim Jong Un a riprendere il dialogo.

I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno detto che il missile è stato sparato dalla regione nord-occidentale del paese vicino al confine cinese, volando per circa 700 chilometri prima di atterrare al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone. Sia Seoul che Washington hanno monitorato il lancio e condiviso i dati con Tokyo.

Rinnovate tensioni nonostante l'apertura di Trump

Il lancio segue una serie di test missilistici nelle ultime settimane ed è arrivato dopo che la Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti di "antagonismo" sulle nuove sanzioni rivolte ai suoi funzionari e alle sue istituzioni. Il ministero degli Esteri del paese ha promesso di rispondere, ma non ha approfondito.

Trump, che ha incontrato Kim nel villaggio della tregua di Panmunjom nel 2019, ha recentemente ribadito la sua volontà di incontrare nuovamente il leader nordcoreano. Kim non ha risposto pubblicamente, ma in precedenza ha detto di avere "bei ricordi" del loro incontro, suggerendo che i colloqui potrebbero riprendere se Washington allentasse la pressione sulla denuclearizzazione.