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La Corea del Nord sostiene che l'espansione militaristica del Giappone all'estero "è molto reale"

Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, l'aggressione giapponese "non era ipotetica ma una realtà."

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La Corea del Nord sta evocando lo spettro dell'imperialismo militare giapponese e oggi, tramite l'agenzia di stampa statale KCNA, ha accusato il Giappone di un riarmo che va oltre una semplice politica di difesa e di trasformare le sue forze armate in una "forza completamente offensiva e aggressiva".

Questo commento arriva in un momento in cui la Corea del Nord sta ponendo sempre più enfasi sul proprio programma di modernizzazione navale, commissionando due nuovi cacciatorpediniere, e sostiene che sia il Giappone, infatti, a sviluppare un sistema di sottomarini senza equipaggio capaci di effettuare attacchi antinave usando siluri e mine subacquee, secondo Reuters. Anche il Giappone ha rifiutato di commentare questo rapporto quando è stato contattato dai media.

La Corea del Nord sostiene che l'espansione militaristica del Giappone all'estero "è molto reale"
Shutterstock / PX Media

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