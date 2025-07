La Corea del Sud chiede la detenzione del presidente deposto Yoon I procuratori speciali spingono per l'arresto per presunto abuso di potere e ostruzione.

I pubblici ministeri sudcoreani hanno richiesto un nuovo mandato d'arresto per l'ex presidente Yoon Suk Yeol, intensificando la pressione legale mentre affronta il processo per la sua dichiarazione di legge marziale di breve durata. L'ufficio del procuratore ha scritto una dichiarazione. "La richiesta di detenzione è legata alle accuse di abuso di potere e ostruzione della giustizia", si legge nella dichiarazione del consigliere speciale dei pubblici ministeri che indagano sugli eventi del 3 dicembre. La mossa arriva poco dopo che l'ex presidente Yoon Suk Yeol è comparso per un interrogatorio legato alle accuse di insurrezione e ostruzione della giustizia. Il suo team legale sostiene che la richiesta manca di merito, definendola un tentativo ingiustificato di arrestarlo nuovamente.