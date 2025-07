La Corea del Sud dovrà affrontare una tariffa del 15% dagli Stati Uniti

HQ

Gli Stati Uniti hanno determinato il tasso tariffario fisso che intendono imporre alla Corea del Sud. Secondo il presidente Donald Trump, è stata presa la decisione di fissare un'aliquota tariffaria del 15% per il paese, che è in calo rispetto all'aliquota del 25% precedentemente minacciata.

Secondo Reuters, il tasso più basso è arrivato dopo che gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno firmato un accordo che vedrà anche il Paese asiatico investire 350 miliardi di dollari in progetti statunitensi, tra cui costruzioni navali, chip e batterie, il tutto accettando anche di acquistare fino a 100 miliardi di dollari di prodotti energetici statunitensi.

Parlando dell'accordo e del tasso tariffario, il presidente Trump ha dichiarato su Truth Social:

"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America hanno concordato un accordo commerciale completo con la Repubblica di Corea. L'accordo è che la Corea del Sud darà agli Stati Uniti 350 miliardi di dollari per investimenti posseduti e controllati dagli Stati Uniti, e selezionati da me, come presidente. Inoltre, la Corea del Sud acquisterà 100 miliardi di dollari di GNL o altri prodotti energetici e, inoltre, la Corea del Sud ha accettato di investire una grande somma di denaro per i propri scopi di investimento".

Trump spiega anche che agli Stati Uniti non verrà addebitata una tariffa in cambio e che la Corea del Sud sarà "completamente aperta al commercio con gli Stati Uniti".