La Corea del Sud fa un passo avanti verso il ritorno al dialogo con la Corea del Nord eliminando la propaganda sonora nella zona demilitarizzata

Le ultime notizie su Corea del Nord e Corea del Sud . La Zona Demilitarizzata sul 38° parallelo è ora il più antico confine di guerra sulla Terra. Perché sì, la Corea del Nord non ha mai posto fine al conflitto nel 1953, e da allora i due paesi sono rimasti divisi e vigili in una zona di esclusione dove ci sono solo mine antiuomo e molti soldati in attesa.

In passato, diverse amministrazioni sudcoreane hanno virato dalla guerrafondaia e dal riarmo alla conciliazione e al perseguimento della pace, mentre Kim Jong Un, suo padre e suo nonno prima di lui, ha mantenuto la guerra come la sua principale carta vincente per mantenere il governo militare. In questo momento la Corea del Sud sta affrontando alcune sfide interne, con un governo ad interim alla guida del paese, e sta cercando di allentare le tensioni con il suo vicino.

Secondo Reuters, la Corea del Sud ha fatto un passo avanti verso il dialogo spegnendo gli altoparlanti che bombardavano il confine con slogan anti-regime, cercando di demoralizzare le truppe di stanza lì e tutti i civili che potrebbero sentirli. Una "misura pratica per aiutare ad allentare le tensioni tra il Sud e il Nord", ha detto il ministero della Difesa.

La Corea del Nord, da parte sua, si è rifiutata di sedersi di nuovo al tavolo dei negoziati con la Corea del Sud, e Kim Jong Un ha detto di recente che la decisione della Corea del Sud di fermare le trasmissioni "non è un lavoro degno di riconoscimento".