La Corea del Sud fissa il 3 giugno per le elezioni anticipate in mezzo agli sconvolgimenti politici

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Il paese ha ufficialmente fissato il 3 giugno come data per le elezioni presidenziali anticipate dopo la cacciata del presidente Yoon Suk Yeol della scorsa settimana, la cui breve dichiarazione di legge marziale a dicembre ha portato a una crisi costituzionale.

Puoi leggere di più sull'estromissione qui. L'annuncio ha scatenato una raffica di movimenti politici, con diversi aspiranti conservatori che si sono fatti avanti, tra cui l'ex ministro del lavoro Kim Moon-soo e il candidato veterano Ahn Cheol-soo.

Nel frattempo, l'esponente dell'opposizione Lee Jae-myung è in testa nei primi sondaggi, nonostante abbia problemi legali. Il prossimo voto potrebbe rimodellare la direzione della nazione in un momento di tensione economica e incertezza diplomatica, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.