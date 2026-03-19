La Corea del Sud solleva l'allerta terroristica in vista del concerto reunion dei BTS: 260.000 fan e 6.500 agenti

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L'ultima volta che i BTS si sono esibiti insieme come gruppo completo, era ottobre 2022. Da allora, tutti e sette i membri hanno completato il servizio militare obbligatorio della Corea del Sud, il mondo è cambiato notevolmente e l'attesa è solo cresciuta. Sabato suonano in Gwanghwamun Square a Seoul, davanti allo storico palazzo Gyeongbokgung, il giorno dopo l'uscita del loro quinto album in studio, Arirang. Si prevede fino a 260.000 persone nella zona. Seoul si sta preparando di conseguenza.

Come riportato da The Guardian, le autorità hanno elevato questa settimana l'allerta terrorismo al secondo livello più basso su una scala a quattro passi per alcune zone della capitale, una misura che rimarrà in vigore fino a mezzanotte di sabato. La polizia ha citato il peggioramento della situazione internazionale, inclusa la crisi mediorientale, come motivi per cui un attacco non poteva essere escluso. L'ambasciata USA si trova a circa 160 metri dal palco.

"La questione è la sicurezza", afferma Lee Jae Myung, presidente sudcoreano, che ha esortato a una maggiore vigilanza da parte del ministero dell'interno e dei servizi di emergenza durante una riunione di gabinetto questa settimana.

L'operazione di sicurezza riflette questo. L'agenzia di polizia di Seoul schiererà 6.500 agenti, inclusi più di 70 unità di polizia antisommossa. Altri 3.400 membri del personale cittadino saranno sul campo, insieme a 102 camion dei vigili del fuoco e 803 vigili del fuoco. Cancelli d'ingresso dotati di metal detector, barriere per veicoli, strisce di ferro e restrizioni all'accesso ai 31 tetti circostanti completano il quadro. Il ritiro delle armi da fuoco da parte dei civili dalle stazioni di polizia di Seoul è stato vietato per la giornata.

L'ombra della folla di Itaewon del 2022, che ha ucciso 159 persone, grava sulla pianificazione. La Corea del Sud non l'ha dimenticata, e il governo non vuole correre rischi.

Oltre il perimetro di sicurezza, la città ha costruito un programma culturale attorno al concerto. Facciate a tema BTS illumineranno i principali punti di riferimento venerdì sera, si terrà uno spettacolo di droni sopra il fiume Han e le installazioni in tutta la città si svolgeranno fino a metà aprile. La serie stessa sarà trasmessa in diretta su Netflix in più di 190 paesi.

E sabato è solo l'inizio. Segue un tour mondiale in 34 città, 82 concerti e cinque continenti.