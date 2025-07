La Corea del Sud studia numerosi piani per migliorare le relazioni con la Corea del Nord

HQ

La Corea del Sud sta prendendo in considerazione vari piani per migliorare le relazioni con la Corea del Nord. Uno di questi piani consentirebbe tour individuali in Corea del Nord, mentre la Corea del Sud cerca di alleviare le tensioni tra essa e Pyongyang.

I tour individuali non violerebbero le sanzioni contro la Corea del Nord da parte delle Nazioni Unite, che sono state messe in atto per i programmi nucleari e di armamento del paese. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si è impegnato a migliorare le relazioni e ad allentare le tensioni. Tramite Reuters, finora ha sospeso le trasmissioni anti-nordcoreane dagli altoparlanti al confine e ha interrotto le campagne di volantinaggio che criticavano la leadership nordcoreana.

Mentre la Corea del Nord è tecnicamente in guerra con il Sud, Lee perseguirà le opzioni per consentirgli di riprendere il dialogo con il paese. Di recente, la Corea del Nord ha aperto un resort sulla spiaggia nella città di Wonsan, anche se al momento non accetta visitatori.

In passato, i sudcoreani hanno visitato la regione del Monte Kumgang, ma questi tour sono stati interrotti dopo che un sudcoreano è stato colpito da un soldato nordcoreano nel 2008.