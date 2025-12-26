La corsa agli armamenti per i sottomarini nucleari si intensifica tra Corea del Nord e Corea del Sud

HQ

La Corea del Nord ha presentato un sottomarino nucleare da 8.700 tonnellate, segnando un passo importante nella sua espansione militare.

Kim Jong Un ha detto che la nave è progettata per rafforzare le difese contro le minacce "negative alla sicurezza" e ha criticato il programma di sottomarini nucleari sudcoreano definendolo un "atto offensivo che deve essere contrastato."

Questa è la prima volta che Pyongyang rivela il tonnellaggio e lo scafo di un sottomarino nucleare da quando ha annunciato le sue ambizioni nel 2021. Per le immagini, potete guardare il video qui sotto.

Nel frattempo, la Corea del Sud sta accelerando il proprio programma di sottomarini nucleari, con l'approvazione degli Stati Uniti, inclusi gli sforzi per acquisire combustibile nucleare a uso militare.

I funzionari sottolineano che i sottomarini a propulsione nucleare offrono maggiore autonomia e velocità subacquee rispetto ai sottomarini diesel convenzionali, permettendo a Seul di rispondere in modo più efficace alle minacce nordcoreane e di espandere la propria portata strategica nella regione.

Gli Stati Uniti si aspettano inoltre che questi sottomarini svolgano un ruolo nel contrastare la crescente potenza navale della Cina. L'opinione pubblica in Corea del Sud mostra un forte sostegno alla deterrenza nucleare, anche se comportata da sanzioni internazionali o una riduzione della dipendenza dalle truppe statunitensi.