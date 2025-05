La corte federale degli Stati Uniti blocca i dazi di Trump per eccesso di legge Un tribunale federale del commercio afferma che il presidente non aveva l'autorità per imporre dazi all'importazione, provocando un appello immediato.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Un tribunale commerciale degli Stati Uniti si è pronunciato mercoledì contro le tariffe generali dell'amministrazione Trump sulle importazioni, sostenendo che solo il Congresso può regolamentare il commercio internazionale ai sensi della Costituzione. La decisione invalida un'ampia gamma di misure tariffarie introdotte da gennaio, lasciando l'amministrazione in difficoltà per difendere la sua posizione legale. La corte ha sottolineato che i poteri di emergenza non prevalgono sull'autorità legislativa quando si tratta di commercio. WASHINGTON D.C., USA - 7 aprile 2025: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca a Washington DC // Shutterstock