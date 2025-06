La corte si schiera con Trump sul controllo temporaneo della Guardia Nazionale della California La corte d'appello ritarda la sentenza, consentendo il dispiegamento di truppe federali a Los Angeles.

Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha permesso a Donald Trump di mantenere il controllo della Guardia Nazionale della California per ora, mettendo in pausa una precedente sentenza che aveva ritenuto che il suo dispiegamento di truppe a Los Angeles probabilmente violasse la legge.



"E anche se riteniamo che il presidente abbia probabilmente l'autorità di federalizzare la Guardia Nazionale, nulla nella nostra decisione affronta la natura delle attività in cui la Guardia Nazionale federale può impegnarsi", ha scritto il comitato nel suo parere. La giuria ha affermato che Trump ha probabilmente agito nell'ambito della sua autorità e ha raggiunto le soglie legali per federalizzare la forza. Nel frattempo, Gavin Newsom dovrebbe continuare la sua battaglia legale, citando preoccupazioni sulla sovranità statale e sul ruolo delle truppe nelle questioni civili. LOS ANGELES, CA, USA - 14 giugno 2025 Le truppe armate camminano verso il loro posto a guardia di un edificio federale durante la protesta "No Kings" nel centro di Los Angeles // Shutterstock