La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge l'appello finale di Ghislaine Maxwell

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'appello di Ghislaine Maxwell contro la sua condanna per aver aiutato la rete di trafficanti di Jeffrey Epstein, chiudendo di fatto il suo ultimo percorso legale. La decisione, emessa senza spiegazioni, assicura che la sua lunga pena detentiva rimarrà in vigore a meno che non venga annullata da una grazia presidenziale. La difesa di Maxwell ha espresso delusione, ma ha promesso di continuare a cercare giustizia. La sentenza arriva mentre gli agenti federali continuano a rivedere la rete di Epstein e le sue connessioni di alto profilo, con una crescente pressione pubblica per la piena trasparenza sui fascicoli del caso. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!