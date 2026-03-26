La Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce che gli ISP non sono responsabili per la privacy

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Una sentenza all'unanimità della Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine a una battaglia legale che dura da anni tra il provider Internet Cox Communications e diverse etichette discografiche, con Sony Music in testa.

La richiesta, che va avanti e indietro in diversi tribunali da otto anni a quel punto, sosteneva che Cox avrebbe dovuto interrompere la connessione internet per gli utenti ripetutamente segnalati per pirateria musicale, con un risarcimento statutario di un miliardo di dollari a Sony, e prima di ciò 25 milioni di dollari, entrambi annullati/appellati nonostante una giuria avesse stabilito che Cox "aveva violato volontariamente" più di 10.000 opere musicali. Il numero totale di infrazioni potrebbe essere molto più alto, dato che la sentenza della Corte Suprema indica oltre 160.000 avvertimenti inviati a Cox tramite sistemi di monitoraggio.

Il punto principale del conflitto è se Cox debba essere ritenuta responsabile per non aver terminato la connessione internet a utenti che sapeva la utilizzassero per pirateria, rendendo così il fornitore di servizi internet responsabile per ciò che i loro clienti usano la loro connessione.

Il giudice della Corte Suprema Thomas Clarence scrisse che "fornire semplicemente un servizio al pubblico generale" non era sufficiente a stabilire la responsabilità, anche "sapendo che alcuni lo utilizzeranno per violare i diritti d'autore". Non c'era intenzione, e il tribunale ha anche sottolineato che non c'era "incoraggiamento attivo", né si trattava di una soluzione su misura specificamente progettata per violare il copyright.

Su scala più ampia, ciò significa che i fornitori di servizi Internet hanno una protezione molto migliore contro le cause legali derivanti da ciò che fanno gli utenti e che non sono obbligati a controllare Internet tagliando l'accesso a chi fa un uso improprio del loro accesso. Questo è anche in linea con le regole della maggior parte dei paesi europei, dove è la persona che commette la violazione, e solo quella persona, ad essere responsabile delle azioni.