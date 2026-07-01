LIVE
HQ
logo hd live | Momento
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      Notizie dal mondo

      La Corte Suprema degli Stati Uniti vota per confermare la cittadinanza per nascita con una decisione molto ristretta di 5-4

      Era in corso un dibattito riguardo al fatto che la Costituzione dovesse garantire la cittadinanza a qualsiasi bambino nato negli USA nonostante la cittadinanza dei genitori.

      XONE Overwatch Legendary

      XONE Overwatch Legendary

      From 17.42 EUR at 4 stores
      Store Price Shipping Delivery
      ewooow
      17.42 EUR
      - days
      Buy
      Yeppon
      23.99 EUR
      6.50 EUR
      - days
      Buy
      eBay
      27.25 EUR
      0.00 EUR
      2-3 days
      Buy
      eBay
      27.42 EUR
      0.00 EUR
      2-3 days
      Buy

      Advertisement in partnership with PriceRunner

      HQ

      Negli ultimi mesi, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha discusso se la Costituzione debba continuare a concedere la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti. In particolare, il dibattito riguardava se i bambini nati negli Stati Uniti i cui genitori sono cittadini illeciti o "temporaneamente presenti nel paese" (cioè turisti) debbano beneficiare pienamente della cittadinanza per il paese, con questo voto ora per essere confermato nonostante gli sforzi del presidente Donald Trump.

      Questa situazione è stata oggetto di dibattito dopo la firma di un ordine esecutivo firmato da Trump che affermava che i bambini che rientravano nelle categorie sopra descritte non avrebbero avuto diritto alla cittadinanza, con questo ordine intitolato "Proteggere il significato e il valore della cittadinanza americana". Questo portò a una serie di cause legali che sostenevano che l'ordine violasse il Quattordicesimo Emendamento e, di conseguenza, a questo procedimento della Corte Suprema.

      Ora il risultato è uscito e la Corte Suprema ha accettato di confermare la Clausola di Cittadinanza, con una decisione molto ristretta di 5-4 a favore. Questo significherà che qualsiasi bambino nato negli Stati Uniti per il prossimo futuro, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, inclusi se sono immigrati illegali o turisti, riceverà la piena cittadinanza ed è soggetto alla giurisdizione dell'intero statunitense.

      La Corte Suprema degli Stati Uniti vota per confermare la cittadinanza per nascita con una decisione molto ristretta di 5-4
      Shutterstock / Kosoff

      This post is tagged as:

      Notizie dal mondoUnited States


      Caricamento del prossimo contenuto