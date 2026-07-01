La Corte Suprema degli Stati Uniti vota per confermare la cittadinanza per nascita con una decisione molto ristretta di 5-4

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Negli ultimi mesi, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha discusso se la Costituzione debba continuare a concedere la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti. In particolare, il dibattito riguardava se i bambini nati negli Stati Uniti i cui genitori sono cittadini illeciti o "temporaneamente presenti nel paese" (cioè turisti) debbano beneficiare pienamente della cittadinanza per il paese, con questo voto ora per essere confermato nonostante gli sforzi del presidente Donald Trump.

Questa situazione è stata oggetto di dibattito dopo la firma di un ordine esecutivo firmato da Trump che affermava che i bambini che rientravano nelle categorie sopra descritte non avrebbero avuto diritto alla cittadinanza, con questo ordine intitolato "Proteggere il significato e il valore della cittadinanza americana". Questo portò a una serie di cause legali che sostenevano che l'ordine violasse il Quattordicesimo Emendamento e, di conseguenza, a questo procedimento della Corte Suprema.

Ora il risultato è uscito e la Corte Suprema ha accettato di confermare la Clausola di Cittadinanza, con una decisione molto ristretta di 5-4 a favore. Questo significherà che qualsiasi bambino nato negli Stati Uniti per il prossimo futuro, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, inclusi se sono immigrati illegali o turisti, riceverà la piena cittadinanza ed è soggetto alla giurisdizione dell'intero statunitense.