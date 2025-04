La Corte Suprema del Regno Unito stabilisce che le donne trans non sono legalmente definite come donne La corte afferma che il sesso biologico, non l'identità di genere, definisce il termine donna ai sensi della legge sull'uguaglianza.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . In una decisione che già riecheggia ben oltre l'aula di tribunale, la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che la definizione legale di donna ai sensi dell'Equality Act 2010 si riferisce esclusivamente al sesso biologico, escludendo le donne trans. La sentenza, che deriva da una disputa di lunga data avviata dal gruppo di difesa For Women Scotland, pone dei limiti legali agli spazi monosessuali e alle protezioni specifiche di genere, con implicazioni nei settori in cui sono sanciti i diritti basati sul sesso. Mentre la corte ha sottolineato che l'intento non era quello di privare i diritti di nessuna comunità, la sentenza arriva in un momento di accresciuta tensione culturale su come l'identità di genere si interseca con la legge e la società. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Londra, Inghilterra, Regno Unito - 21 gennaio 2023: i manifestanti si radunano durante la protesta per i diritti dei trans vicino a Downing Street // Shutterstock