La Corte Suprema interviene per fermare le deportazioni venezuelane in base alla legge in tempo di guerra L'uso aggressivo da parte dell'amministrazione Trump di una legge vecchia di secoli si trova di fronte a una pausa legale.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . In una sentenza consequenziale emessa nelle prime ore di sabato, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha temporaneamente fermato la rapida deportazione dei migranti venezuelani da parte dell'amministrazione Trump ai sensi dell'Alien Enemies Act, raramente utilizzato. La mossa della corte fa seguito agli appelli urgenti degli avvocati per le libertà civili, che hanno sostenuto che i detenuti venivano tranquillamente portati fuori dal paese senza l'adeguata revisione legale e le garanzie procedurali che gli stessi giudici avevano precedentemente ordinato. L'amministrazione si è appoggiata pesantemente alla legge del 1798 per giustificare le rimozioni rapide, sostenendo presunti legami tra i migranti e la banda venezuelana Tren de Aragua, accuse che le famiglie, gli avvocati difensori e i gruppi per i diritti degli immigrati contestano fortemente. I critici avvertono che questo approccio mette a dura prova l'equilibrio costituzionale tra i rami del governo, poiché Trump continua ad affermare un'ampia autorità esecutiva nell'applicazione dell'immigrazione. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Juárez, Chihuahua, Messico 21-10-2022: I migranti venezuelani tengono una manifestazione pacifica per chiedere che il titolo 42 venga cancellato negli Stati Uniti // Shutterstock